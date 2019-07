Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen aTW - Einbruchsversuch am Lotter Weg

Hagen aTW (ots)

Zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Lotter Weg ein. Sie zerschlugen eine Scheibe, betraten die Wohnung und ließen aus nicht bekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab. Entwendet wurde nichts. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Lotter Weges/ Waldstraße/Am Buchenkamp erbittet die Polizei in GMH unter 05401 879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell