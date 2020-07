Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen-Wangen) Betrug durch angebliches Gewinnversprechen (07.07./ 08.07.2020)

Öhningen-Wangen, Lkrs. KN (ots)

Nur kurze Zeit währte die Freude einer Frau aus Öhningen-Wangen, die am Dienstag einen Anruf von einem Mann erhalten hatte, der ihr mitteilte, dass sie einen Audi im Wert von 48.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zustellen zu können, forderte der Anrufer 1.900 Euro, die in Form von Google Play-Karten bezahlt werden sollten. Das Gespräch wurde zunächst beendet, im weiteren Verlauf des Tages und des Mittwochs erhielt die Frau weitere Anrufe einer angeblichen Frau Berger, die sich auf das Gespräch des Mannes bezog und den Sachpreis in einen Geldpreis änderte. Daraufhin kaufte die Geschädigte die Play-Karten und gab den jeweiligen Code in einem Telefongespräch durch. Bei einer erneuten Kontaktaufnahme der Frau Berger und erklärte , dass sich durch einen versehentlichen Zahlendreher der Gewinnbetrag auf 84.000 erhöht habe und forderte nochmals einen höheren Betrag. Durch ein Gespräch mit Bekannten bemerkte die Geschädigte, dass es sich hierbei um einen Betrug gehandelt hat, woraufhin sie die Polizei verständigte.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Sprechen Sie niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse

-Übergeben/Überweisen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen

- Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf

Weiter Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

