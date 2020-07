Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Auto auf Treppe festgefahren (08.07.2020)

Singen (ots)

Eine 86-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz wollte am Mittwoch gegen 12.15 Uhr am Ende der Hadwigstraße wenden und fuhr dabei über den Fußgängerbereich an der Herz-Jesu-Kirche. Hierbei übersah sie eine vierstufige Treppe, setzte bei dem Überfahren dieser auf und blieb hängen. Die Seniorin konnte aus dem Auto aussteigen, stürzte jedoch laut Zeugen beim Hinuntergehen der Treppe und verletzte sich am Kopf. Vom Rettungsdienst wurde die schwer verletzte Frau ins Krankenhaus gebracht. Der Abtransport des festgefahrenen Pkw's erfolgte durch ein Abschleppunternehmen.

