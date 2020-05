Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand aus bislang unbekannter Ursache - Brand in Wohnung in Mehrfamilienhaus - Wohnung brennt komplett aus - Keine verletzten Personen - Folgemeldung.

Freiburg (ots)

Stadtgebiet Freiburg

Stadt Freiburg im Breisgau - Freiburg-Wiehre

Am 22.05.2020 gegen 18:50 Uhr meldete ein Anrufer der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst (ILS) in Freiburg, dass es in einem Wohnhaus in Freiburg-Wiehre brennen würde.

In einer Wohnung in einem der oberen Stockwerke wäre ein Brand ausgebrochen und es würde dunkler Qualm aufsteigen.

Vor Ort wurde ein großangelegter Lösch- und Rettungseinsatz durchgeführt. Hierzu kam es vorübergehend Verkehrsbehinderungen auf der B 31 in Richtung Höllental.

Bereits gegen 19:05 Uhr konnte die Feuerwehr melden, dass der Brand gelöscht war. Es würden lediglich Nachlöscharbeiten stattfinden. Weitere Brandausbreitungen konnten durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.

Die betroffene Wohnung brannte komplett aus. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Bewohner befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in seiner Wohnung. Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät kann nicht ausgeschlossen werden.

Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf eine niedrige sechsstellige Summe belaufen.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die Ermittlungen übernommen.

FLZ/mt

Brand aus bislang unbekannter Ursache - Brand in Wohnung in Mehrfamilienhaus - derzeit kein Hinweis auf verletzte Personen -Erstmeldung.

Durch den großangelegten Lösch- und Rettungseinsatz kam es streckenweise zu Behinderungen im Bereich der Dreikönigstraße und folglich auch auf Talstraße und Schwarzwaldstraße (B 31) in Richtung Osten. Letztere ist derzeit auch noch durch Einsatzkräfte belegt, so dass der Verkehr nur einspurig auf der B 31 in Richtung Donaueschingen fließen kann.

