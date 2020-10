Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Fahrer flüchtet nach Unfall

Gefährlich überholt hat am Sonntag bei Uttenweiler ein VW-Fahrer.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war der Unbekannte gegen 9.30 Uhr auf der B312 in Richtung Biberach unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Uttenweiler-Ost soll er mit einem VW Golf einen Geländewagen mit Anhänger überholt haben. Dabei kam ihm ein Skoda entgegen. Dessen 31 Jahre alter Fahrer wich in den Grünstreifen aus und verhinderte dadurch einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An seinem Skoda entstand jedoch Totalschaden und auch die Leitplanke wurde beschädigt. Der Verursacher fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Auch der Zeuge im Geländewagen hielt nicht an. Die beiden und mögliche andere Zeugen sucht jetzt die Polizei aus Riedlingen (07371/938-0). Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Die Polizei warnt: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

Das Flüchten nach dem Unfall ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat.

