Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zeugensuche zu einem Vorfall mit Hund am Bergsee

Freiburg (ots)

Bereits am Pfingstmontag, 01.06.2020, soll es am Uferweg des Bergsees in Bad Säckingen zu einem Vorfall mit einem Hund gekommen sein, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Ein 51-jähriger war dort gegen 16:00 Uhr mit seinem Hund und Bekannten spazieren, als plötzlich ein nicht angeleinter Rottweiler-Hund den Hund des Mannes angegriffen haben soll. Eine unbekannte Frau versuchte vergebens, den angreifenden Hund wegzuziehen. Bei diesem Geschehen verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte ca. zwei Meter tief in den See. Dabei sei der Gestürzte verletzt und verschiedene Sachen beschädigt worden. Letztlich kam der mutmaßliche Hundehalter hinzu und leinte den Rottweiler an, nannte aber seinen Namen nicht. Es soll sich um einen Angler mit einer Tätowierung am linken Arm gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell