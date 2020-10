Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Geld und Lebensmittel gestohlen

Dreist verhielt sich am Sonntag in einem Laupheimer Stadtteil ein Dieb.

Ulm (ots)

Der Unbekannte war zwischen 10 und 12 Uhr war in Obersulmentingen in einer Hütte, in der verschiedene Waren zum Kauf angeboten werden. Der Täter stahl mehrere Päckchen Nudeln, 20 Eier, fünf Kilogramm Kartoffeln und Geld aus einer offenen Kasse. Die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen.

