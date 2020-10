Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Polizei kontrolliert den Verkehr

In Gruibingen hat die Polizei von Samstag auf Sonntag zahlreiche Personen und Fahrzeuge kontrolliert.

Während den Nachtstunden nahmen Polizisten in Gruibingen den Autobahnverkehr genauer unter die Lupe. Der musste wegen Wartungsarbeiten an einem Tunnel durch Gruibingen ausweichen. Insgesamt kontrollierten die Beamten etwa 150 Personen, 45 Autos und acht Laster. Gegen 20.30 Uhr fiel den Polizisten ein Seat auf, der nicht mehr im besten Zustand zu sein schien. Bei der genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass die Karosserie bereits mehrfach durchgerostet war und die Bremsen an der Hinterachse ohne Funktion waren. Der Seat wurde an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen. Dasselbe Schicksal ereilte gegen 23 Uhr einen Mercedes Kleintransporter. Auch das befand sich in einem sehr maroden Zustand und musste stillgelegt werden. Drei Autofahrer hatten keinen Führerschein mehr. Darunter auch ein 37-jähriger VW-Fahrer den die Polizisten gegen 23 Uhr stoppten. Der hatte seinen Führerschein wegen eines anderen Verkehrsdeliktes in der Vergangenheit abgeben müssen. Auch ein 52-Jähriger musste seinen Audi stehen lassen. Bei ihm hatten die Polizisten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte der Drogentest und er musste eine Blutprobe abgeben.

