Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Gasflaschen gestohlen

Schüttorf (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Lagerhalle des Raiffeisenmarktes am Postweg in Suddendorf eingedrungen. Sie brachen eine Holztür auf und entwendeten insgesamt 18 befüllte Gasflaschen im Wert von etwa 850 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

