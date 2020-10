Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Berauscht gegen das Hauseck

Hoher Schaden entstand am Sonntag bei einem Unfall in einem Blaubeurer Stadtteil.

Gegen 19.15 Uhr war ein 23-Jähriger aus Richtung Blaubeuren in der Hauptstraße in Gerhausen unterwegs. In einer Linkskurve kam der Mann mit seinem Citroen nach rechts von der Straße ab uns stieß gegen eine Hauswand. Von der wurde er abgewiesen und prallte gegen das Eck eines gegenüberliegenden Hauses. Der Mann und sein Mitfahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte, dass er zu viel davon intus hatte. Deswegen musste er eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielt die Polizei gleich ein. Der Sachschaden an den Gebäuden und am Auto beträgt rund 30.000 Euro. Der Citroen musste abgeschleppt werden.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

