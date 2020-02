Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200225-2: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Rettungshubschrauber brachte einen schwerverletzten Autofahrer (51) zur Weiterbehandlung in die Uniklinik.

Am Dienstag (25. Februar) fuhr ein 51-Jähriger um 06:45 Uhr mit seinem LKW von einem Betriebsgelände, welches sich an der Tonstraße befindet, in Richtung der Landesstraße 495. Von dort kam ihm auf gerader und übersichtlicher Strecke ein ebenfalls 51-jähriger Autofahrer entgegen, der nach Angaben des LKW-Fahrers kurz vor der Vorbeifahrt aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn wechselte und frontal gegen den LKW stieß. Die Wucht des Aufpralls war so hoch, dass der LKW mit seiner Zugmaschine in den rechten Straßengraben rutschte und der Wagen in den gegenüberliegenden Straßengraben schleuderte. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste befreit werden. Nach der Erstversorgung flog ihn ein Hubschrauber in die Klinik. Der LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Bergungsarbeiten dauerten zum Zeitpunkt der Meldungsfertigung noch an und werden sich bis in die Mittagsstunden hinziehen. Hinweise zur Unfallursache erhoffen sich die Beamten des Verkehrskommissariates von einer im LKW befindlichen Dash-Cam. Die Daten werten die Ermittler derzeit aus. (bm)

