Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Handtaschenraub in Ellwangen

Aalen (ots)

Ellwangen - Handtaschenraub

Am Sonntag gegen 16:30 Uhr kam es in der Färbergasse zu einem Handtaschenraub. Eine 85-jährige Frau war mit ihrem Rollator in der Färbergasse unterwegs und wurde von einem bislang unbekannten Mann, der von hinten an sie herangetreten war, plötzlich umgestoßen. Der Mann entriss ihr die Handtasche und flüchtete anschließend in Richtung Zollgasse. Die Frau erlitt bei dem Sturz eine leichte Verletzung. Zur Fahndung nach dem Täter wurden mehrere Streifen eingesetzt und ein Hubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft. Der Täter, der etwa 180 cm groß, schlank und um die 18 Jahre alt gewesen sein soll, hatte einen sogenannten 'Ziegenbart' und war mit einem schwarzen Kapuzenpulli und einer schwarzen Schildmütze bekleidet. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

