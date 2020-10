POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Vermisstensuche

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreisverkehr

Kurz nach 18 Uhr befuhr am Samstag ein 44-jähriger VW-Fahrer die Landstraße 1055 von Schwäbisch Hall her kommend und wollte am Kreisverkehr Hessental in die Einkornstraße in Richtung Ortsmitte Hessental einfahren. Dort erkannte er eine Fußgängerin am Zebrastreifen, wollte ihr die Überquerung ermöglichen und hielt an. Dies bemerkte eine nachfolgende 48-jährige Audi-Q5-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der 44-Jährige, dessen 44-jährige Beifahrerin und ein 9-jähriges Mädchen im Fond leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstag zwischen 11.50 und 13.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Ford Focus am vorderen linken Kotflügel, bzw. an der Stoßstange. Der Ford war auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Haller Straße in Roßfeld geparkt. Vermutlich streifte der Unbekannte beim Einparken den Ford Focus und entfernte sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugenlhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Tel. 07951/ 4800, entgegen.

Fichtenau: Pilzesucher verursacht größeren Sucheinsatz

Am Samstag, kurz vor 17 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle ein Anruf eines polnisch sprechenden Mannes ein, welcher sich offenbar in einer hilflosen Lage befand. Über einen polnisch sprechenden Mitarbeiter konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann sich in einem Waldgebiet bei Buckenweiler befand, unter diversen Vorerkrankungen litt und aus dem Wald nicht mehr herausfinden würde. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen durch Streifen des Polizeireviers Crailsheim, der Polizeiinspektion Dinkelsbühl, eines Polizeihubschraubers, der Flächensuchhunde der Rettungshundestaffeln Heilbronn-Unterland und Ostalb und der Feuerwehren Dinkelsbühl und Fichtenau verliefen zunächst negativ. Gegen 21.30 Uhr konnte die vermisste Person in einer Gaststätte in Fichtenau-Lautenbach, in einem der dortigen Fremdenzimmer aufgefunden werden. Er war wohlauf und fand eigenen Angaben zufolge selbst aus dem Wald, traf auf eine Straße und in der Folge auf eine Kirche mit einem polnisch sprechenden Pfarrer, der ihm schließlich weitergeholfen hätte nach Hause in das Fremdenzimmer zu finden. Von dort hat er dann wieder die Integrierte Leitstelle informiert. Es handelte sich um einen polnischen Gastarbeiter, der im Wald nach Pilzen suchte.

