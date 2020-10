Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkeis: zerkratzter und gestohlener Pkw, Vermisste tot aufgefunden, Unfällle

Aalen (ots)

Unterschneidheim: Unfall beim Ausparken

Beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke der Tannhäuser Straße beschädigte ein 44-jähriger Sprinter-Lenker am Freitagmorgen gegen 7 Uhr einen vorbeifahrenden Daimler, an dem ein Schaden von 2.000 Euro entstand.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde in der Meinelstraße ein geparkter Mercedes an der Fahrerseite zerkratzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Ellwangen: Diebstahl von VW Bus

Vom Hof einer Autowerkstatt in der Ludwig-Lutz-Straße wurde am Dienstagabend gegen 23 Uhr ein zugelassener rot/weißer VW Bus im Wert von ca. 41.500 Euro mit dem amtlichen Kennzeichen AA-AF 212 entwendet. Der Diebstahl des Fahrzeuges war wurde erst später bemerkt. Hinweise auf die Diebe bzw. Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Bartholomä: Unfallflucht

Am Freitagvormittag wurde gegen 8.45 Uhr von einem unbekannten Fahrzeuglenker, der auf der L 1162 von Bartholomä kommend in Richtung Böhmenkirch fuhr, eine Warnbake sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Rehnenhof/Wetzgau:

Am Mittwochnachmittag wurde gegen 14 Uhr ein geparkter Ford im Bereich der Kofferraumtüre zerkratzt. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Waldauer Straße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Heubach: Unfall beim Zurücksetzen

Um einer Fußgängerin im Einmündungsbereich Friedrichstraße/Mögglinger Straße das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen, setzte ein dort stehender 24-jähriger Sprinter-Lenker sein Fahrzeug zurück. Dabei stieß er gegen den hinter ihm stehenden Pkw eines 51-jährigen VW-Lenkers und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrgast verletzt

Am Freitag öffnete ein 32-jähriger Opel-Lenker gegen 9.30 Uhr im Bereich der Ladezone des City-Centers in der Vorderen Schmiedgasse die Fahrertüre, als gerade ein Linienbus an dem Pkw vorbeifuhr, um rechts an die Bushaltestelle zu fahren. Der Lenker des Linienbusses musste eine kurze Gefahrenbremsung durchführen, weshalb eine Frau vom Sitz stürzte und sich verletzte. Die 50-jährige Geschädigte wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Vermisste tot aufgefunden

Am Freitagmorgen wurde durch Zeugen gegen 10:30 Uhr eine leblose Person im Bereich der Bahngleise an der Lorcher Straße aufgefunden. Es handelt sich bei der Verstorbenen um die 72-jährige Frau, die gestern Abend gegen 17:00 Uhr vermisst gemeldet wurde. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten jedoch zunächst nicht zum Auffinden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Den ersten Feststellungen nach, wurde die Frau mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Zug erfasst. Die Bahnstrecke musste aufgrund der polizeilichen Ermittlungen und der Bergung der Person zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr gesperrt werden.

Ursprungsmeldung vom 8.10.20, 23.19 Uhr: Schwäbisch Gmünd: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber und Personenspürhund

Im Zusammenhang mit einer Vermisstensuche nach einer 72-jährigen Frau kam es im Bereich Schwäbisch Gmünd am Donnerstag gegen 17.10 Uhr zu einem Einsatz des Polizeihubschraubers und eines Personenspürhundes. Die vermisste Frau ist gesundheitlich angeschlagen und kann sich sehr schlecht orientieren. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Ca. 160 cm groß, ca. 60 kg, schlank, halblange grau melierte Haare, Brillenträgerin, bekleidet mit einem blauen Anorak, blaue Jeanshose, grün-schwarze Freizeitschuhe, Schal. Die Frau konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Hinweise, die zum Auffinden der vermissten Frau führen, werden an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171-3580, erbeten.

