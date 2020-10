Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Auto zerkratzt, Reifen zerstochen & Türe aufgebrochen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

Beim Rangieren im Kreuzungsbereich Osterstraße / Gartenstraße beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen geparkten Skoda Fabia und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am Skoda, der zwischen Mittwoch, 16 Uhr und Donnerstag, 9:30 Uhr an genannter Örtlichkeit abgestellt war, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein Leichtverletzter sowie rund 4000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr in der Devizesstraße. Ein 52 Jahre alter Seat-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 22-jährige Fahrer eines VW Polo verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der VW-Fahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Autofahrer fuhr am Donnerstag kurz vor 19 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufcenters in der Daimlerstraße beim Ausparken gegen einen Mercedes-Benz. Er verursachte dabei 500 Euro Sachschaden und flüchtete anschließend. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Fellbach: Reifen zerstochen

Im Dalienweg wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag ein Auto mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerstach an dem VW Lupo zwei Reifen und verursachte hierbei mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Leutenbach: Von Straße abgekommen

Eine 76-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 20.45 Uhr die K 1846 bei Nellmersbach. Sie wurde durch das Fernlicht eines entgegenkommenden Autos geblendet, weshalb sie nach rechts von der Straße abkam und gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet, weil das Unfallgeschehen erst nachträglich von der Verursacherin bei der Polizei gemeldet wurde.

Winnenden: Türe aufgebrochen

In der Marienstraße verschafften sich am Donnerstagnachmittag Unberechtigte Zugang zum Kirchturm der kath. Kirch St. Karl Borromäus. Hierbei wurde die Zugangstüre gewaltsam geöffnet und hierbei stark beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen.

Waiblingen: Radfahrer bei Unfall im Kreisverkehr verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 59 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr am Kreisverkehr Jesistraße / Mayenner Straße. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den Fahrradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand und kollidierte mit diesem. Der 59-Jährige stürzte nach der Kollision und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 22 Uhr und Donnerstagmorgen, 7:30 Uhr zerkratzte ein bisher unbekannter Täter einen in der Beinsteiner Straße geparkten VW Golf auf der rechten Fahrzeugseite und richtete hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro an. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Leutenbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstagnachmittag einen in der Bachstraße geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Winnenden: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Verursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Winnenden nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend dringend Zeugen, die Hinweise zu einem bisher unbekannten Autofahrer geben können. Ein 20-jähriger Mann war gegen 22 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Ringstraße unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Ecke Schloßstraße überholte ihn ein schwarzer BMW und streifte ihn hierbei, anschließend stürzte der Radfahrer. Der Autofahrer fuhr unvermittelt weiter, ohne sich um den gestürzten Zweiradfahrer zu kümmern. Dieser zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Aufgrund des Unfallherganges ist davon auszugehen, dass der BMW des Unfallverursachers auf der rechten Fahrzeugseite deutliche Kratzspuren aufweisen müsste. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

