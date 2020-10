Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Vorfahrtsunfall

Ein 59-jähriger Ford-Fahrer missachtete am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr an der Kreuzung Daimlerstraße/Robert-Bosch-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 31-jährigen Peugeot-Fahrers. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen wobei ein Sachschaden von insgesamt etwa 8000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Auto angefahren und geflüchtet

Am Donnerstagnacht gegen 23:00 Uhr fuhr ein Verkehrsteilnehmer auf der K2576 von der Stuttgarter Straße in Richtung Wackershofen. Im Bereich der Einmündung in die Breiteichstraße überfuhr der Autofahrer eine Verkehrsinsel, beschädigte ein Verkehrsschild und kollidierte anschließend mit einem 37-jährigen Skoda-Fahrer der in der Breiteichstraße im Einmündungsbereich wartete. Anschließend fuhr der Verkehrsteilnehmer weiter und entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Teurershof. Der 37-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Mittwochmittag gegen 12:15 Uhr fuhr ein Lkw-Fahrer auf der Max-Planck-Straße in Richtung Europaplatz. Dabei kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Der verantwortliche Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen.

Kurz nach 17:00 Uhr befuhr ein 40 Jahre alter BMW-Fahrer die K2640 von Unterspeltach in Richtung Einmündung der L1066. Ein 70-jähriger Citroen-Fahrer war gleichzeitig auf der L1066 in Richtung Gründelhardt unterwegs und wollte von hier auf die K2640 in Richtung Unterspeltach abbiegen. Hierfür ordnete sich der Citroen-Fahrer auf die Linksabbiegespur ein. Beim Abbiegen von der K2640 nach rechts auf die L1066 in Richtung Onolzheim kam der BMW-Fahrer vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links und kollidierte hier mit dem auf dem Abbiegestreifen fahrenden Citroen. Der BMW kam auf die Gegenfahrspur und kam nach rund 50 Metern zum Stehen. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der bei m Unfall entstandene Schaden liegt bei rund 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell