Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Fellbach, B 14 - Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Freitag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Daimler-Benz Vito die linke Fahrspur der B 14 von Stuttgart in Richtung Waiblingen. Vor dem Kappelbergtunnel musste er infolge des stockenden Verkehrs anhalten, was ein 57-jähriger Ford-Fahrer offenbar zu spät erkannte und auf das Fahrzeug des 31-Jährigen auffuhr. Auch der hinter dem 57-Jährigen fahrende 53-jährige Citroen-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr nahezu zeitgleich auf das Auto des 57-Jährigen auf. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 10.000 Euro.

Gem. Winterbach, B 29 - Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Freitag gegen 17:20 Uhr stand ein 63-Jähriger mit seinem Motorrad an der Einmündung der Ausfahrt der B 29 in die Landesstraße von Winterbach nach Rohrbronn. Er musste verkehrsbedingt anhalten und hinter ihm hielt ein 20-Jähriger mit seinem PKW VW. Aus Unachtsamkeit stieß der 20-Jährige mit seinem Auto gegen das Motorrad, woraufhin dieses umkippte und der 63-Jährige beim Sturz leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.650 Euro.

Fellbach - Brand in Asylantenunterkunft

Am Samstag gegen 11:40 Uhr bemerkten Bewohner der Asylantenunterkunft in der Esslinger Straße eine Rauchentwicklung aus einem Zimmer. Da die Türe verschlossen war, trat einer der Bewohner die Fensterscheibe zu dem Raum ein. Sogleich stellte sich heraus, dass der Bewohner des Zimmers aktuell nicht in diesem aufhältlich war. Wegen der frühen Brandentdeckung hatte sich das Feuer noch nicht stark ausgebreitet und konnte bereits durch Anwohner mit Feuerlöschern nahezu vollständig abgelöscht werden. Die Feuerwehr Fellbach, die mit 4 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte das Feuer innerhalb von Minuten ablöschen. Der Mann, der die Scheibe zu dem Raum eingetreten hatte, erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Entsprechende Ermittlungen wurden vom Kriminaldauerdienst Schwäbisch Gmünd aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell