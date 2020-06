Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Dreister Feigendiebstahl aus Garten

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

In einem dreisten Diebstahlsfall ermittelt der Polizeiposten Denzlingen. Am vergangenen Wochenende, 13.06.2020 oder 14.06.2020, wurden von einem Baum in einem Garten, im Bereich des Denzlinger Bahnhofs, eine größere Menge Feigen gestohlen. Die Polizei interessiert sich nun dafür, ob der Diebstahl beobachtet wurde und möglicherweise weitere Bäume von Dieben "abgeerntet" wurden. Hinweise bitte unter 07666/9383-0.

