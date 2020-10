Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Versuchter Raub

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Samstag meldete ein 26-jähriger Recklinghäuser, dass er gegen 01.00 h auf seinem Weg von der Dortmunder Straße in Richtung Martinistraße, ungefähr an der "Entenbrücke" von zwei Unbekannten angegangen worden sei. Das Duo forderte den Recklinghäuser auf, seine Tasche abzugeben. Als dieser sich weigerte, schlugen ihn die Tatverdächtigen und flüchteten ohne Beute. Der Vorfall wurde der Polizei erst später gemeldet. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine genaue Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0800 2361 111 beim Regionalkommissariat zu melden.

