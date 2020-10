Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Motorrad gestohlen

Recklinghausen (ots)

Ein schwarzes Motorrad wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gestohlen. Die Suzuki GSX-R 1000 stand in einem Hof eines Hauses an der Charlottenstraße und war am Samstag verschwunden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

