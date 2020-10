Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahrrad eines Jungen geraubt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag um 17.10 h wurden zwei 10-Jährige aus Dorsten am Europaplatz von zwei anderen Jungen angesprochen. Sie drohten den 10-Jährigen und fragten nach Geld. Als die Tatverdächtigen kein Geld erbeuten konnten, nahmen sie das Fahrrad des einen Jungen und flüchteten damit. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: ca. 12 bis 13 Jahre alt, ca. 1,55 m groß, einer trug ein grünes Camouflage-Oberteil der Marke Nike, eine Cappy, kräftige Statur, der andere trug einen blau-weoßen Pulli und hatte Locken. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

