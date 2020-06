Polizei Münster

POL-MS: Polizeihauptkommissarin Rita Wübbels ist neue Bezirksbeamtin im Kreuzviertel

Anfang Juli wird Polizeihauptkommissarin Rita Wübbels die neue Bezirksbeamtin im Kreuzviertel. Die 51-Jährige tritt die Nachfolge von Uwe Schirrmacher an, der in den Ruhestand geht. Der Polizeihauptkommissar kümmerte sich knapp 15 Jahre in dem Bezirk um die Bürgerinnen und Bürger. Er war stets als kompetenter Ansprechpartner im Kreuz- und Schlachthofviertel bekannt und hatte immer ein offenes Ohr für die Anliegen. In den letzten Wochen waren die beiden erfahrenen Polizisten, die viele verschiedene Dienststellen bei der Polizei NRW durchlaufen haben, bereits gemeinsam auf den Straßen der beiden Stadtteile unterwegs.

