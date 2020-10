Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Lkw gestohlen

Recklinghausen (ots)

Einen Lkw der Marke Mercedes haben Unbekannte in der Nacht zu Montag von der Straße Plankenschemm gestohlen. Das weiße Firmenfahrzeug wurde am Sonntag gegen 18.00 h abgestellt und war am Montag um 07.00 h weg. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

