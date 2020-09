Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Fürstenau (ots)

An der Werner-von-Siemens-Straße kam es am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau hatte ihren schwarzen 5er BMW ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt und besuchte zwischen 09:20 Uhr und 09:40 Uhr besagten Markt. Bei ihrer Rückkehr zum Pkw musste sie feststellen, dass die Beifahrerseite ihres BMW zerkratzt worden war. Mutmaßlich entstand der Schaden beim Ein- oder Ausparken eines unbekannten Fahrzeuges. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Wer den Unfall verursacht hat oder Hinweise dazu geben kann, möge sich bitte bei der Polizei in Fürstenau unter 05901/961480 melden.

