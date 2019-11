Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen in Elze

Hildesheim (ots)

(bur) In der Nacht von Di. 19.11.2019 auf Mi. 20.11.2019 wurden in der Sedanstraße 23 in Elze zwei am Straßenrand abgeparkte Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es handelt sich um einen Audi A 4 und einen 3 er BMW eines 27 jährigen Elzers. Der entstandene Schaden wird auf weit über 1000 Euro geschätzt. Das Polizeikommissariat Elze hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet nun mögliche Zeugen, die in der Zeit von 22:00 Uhr bis 12:30 Uhr etwas Verdächtiges gesehen haben, sich unter T. 05068-93030 zu melden.

