Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Föhrste

Hildesheim (ots)

Am gestrigen Abend, 19.11.2019, stiegen unbekannte Täter zwischen 17:00 Uhr und 17:35 Uhr über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Schimmeck ein. Anschließend durchsuchten die Täter das Haus nach Wertgegenständen. Auf ihre Flucht nahmen sie Schmuck als Diebesgut.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell