Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ueffeln: Hochwertige Werkzeuge aus Steinbruch entwendet

Ueffeln (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen kam es auf dem Gelände des Steinbruchs in Ueffeln zu einem Werkzeugdiebstahl. Unbekannte Täter überwanden gewaltsam die Einzäunung des Betriebsgeländes und begaben sich zielgerichtet zu einem Baucontainer. Die Türen des angegriffenen Containers waren durch einen Bagger blockiert, der oder die unbekannten Täter durchtrennten ein Metallgitter und begaben sich durch ein Fenster in das Werkzeuglager. Wer Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

