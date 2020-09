Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Reiterin verletzte sich- Fahrer einer Crossmaschine gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es in der Hamburger Straße zu einer Unfallflucht, bei dem sich eine Reiterin und deren Pferd leicht verletzten. Die 20-Jährige ritt gegen 17.50 Uhr in Richtung des dortigen Reiterhofes, als sich von hinten plötzlich ein lautes Motorrad näherte. Als die Frau merkte, dass ihr Pferd auf das laute Geräusch zunehmend nervös regagierte, signalisierte sie dem Motorradfahrer per Handzeichen, dass dieser seine Geschwindigkeit absenken solle. Trotz der eindeutigen Zeichen fuhr der Mann mit seiner blau/weiß/silberfarbene Crossmaschine mit unveränderter Geschwindigkeit an dem Pferd vorbei, das sich in der Folge aufbäumte und mit der Reiterin zur Seite stürzte. Sowohl die junge Frau als auch das Tier zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Motorradfahrer drehte im Wendehammer, kam der Frau wieder entgegen und fuhr an dieser einfach vorbei, obwohl er von der Reiterin per Handzeichen zum Anhalten aufgefordert wurde. Laut eines Zeugen hat sich der Fahrer mit seiner älterer Geländemaschine dann mit hoher Geschwindigkeit durch den Verkehrskreisel in Richtung Autobahn entfernt. Der Flüchtige war etwa 35 bis 45 Jahre alt, um die 180cm groß, hatte dunkelblonde Haare und trug einen blauen Helm. Bekleidet war er mit einer schwarzen Motorradjacke, einer dunklen Jeans sowie hellen Sportschuhen. An den Lenkerenden der Crossmaschine befanden sich auffällige Hand-/Fingerschützer. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401/879500.

