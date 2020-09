Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Glasgewächshaus in Holzhausen mutwillig beschädigt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Freitag, zwischen 10:00 Uhr und 19:30 Uhr, beschädigten Unbekannte ein Gewächshaus aus Glas an der Sutthauser Straße in Holzhausen. Unweit der Grenze zur Stadt Osnabrück, haben der oder die Täter mutmaßlich zunächst mit einer Steinschleuder Beschädigungen vorgenommen, später auch mit Fußtritten. Der entstandene Sachschaden an dem großen Gewächshaus wird auf 6.000 Euro beziffert. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell