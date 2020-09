Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht auf Discounterparkplatz

Osnabrück (ots)

Am Samstagvormittag wurde zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr ein schwarzer VW Golf auf dem Parkplatz des ALDI an der Hannoverschen Straße durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Fahrzeugbesitzerin kehrte nach ihrem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurück und stellte an der hinteren linken Fahrzeugecke Beschädigungen fest. Der Unfall könnte beim Ein- oder Ausparken geschehen sein. Wer den Unfall verursacht hat oder Zeuge davon geworden ist, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2315 oder 0541/327-2215.

Polizeiinspektion Osnabrück

