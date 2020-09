Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Führerschein nach Aggressionsdelikt sichergestellt

Bonn (ots)

Beamte der Polizeiwache Innenstadt wurden gestern (09.09.2020) zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in die Burbacher Straße gerufen. Dort war es gegen 14:55 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos gekommen. Wie sich vor Ort herausstellte, war dem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge mutmaßlich ein Überhol- und Ausbremsmanöver des nun vorderen Fahrzeugs vorausgegangen. Der 33-jährige Fahrer des auffahrenden Ford Focus sowie zwei Zeugen gaben vor Ort an, dass der 63-jährige Fahrer zuvor wild hupend hinter dem Ford her gefahren und ihn im Anschluss in der Tempo-30-Zone überholt und ausgebremst haben soll. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Ford und dem Hyundai des 63-Jährigen, der vor Ort keine Angaben zum Hergang machen wollte. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Führerschein des 63-Jährigen nach Rücksprache mit der Bonner Staatsanwaltschaft sichergestellt und ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge bis auf weiteres untersagt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

