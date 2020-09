Polizei Bonn

POL-BN: Poppelsdorf: E-Bike entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am 07.09.2020, in dem Zeitraum zwischen 19:00 und 20:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein an einem Fahrradständer auf der Nußallee abgestelltes E-Bike. Der Besitzer gab bei seiner Anzeigenerstattung an, dass er das Bike mit einem Gliederschloss an den Fahrradständer angeschlossen hatte. Bei dem Rad handelt es sich um ein graues E-Bike Raleigh 28"TR"GEO Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell