POL-BN: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Alfter-Oedekoven

Bei einem Verkehrsunfall in Alfter-Oedekoven am Dienstagabend (08.09.2020) wurden zwei Personen leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt, gegen 19:20 Uhr, war ein 34-jähriger Autofahrer auf der K 12 in Richtung Weg-scheid unterwegs. An der Kreuzung K12/Alfterer Straße/Wegscheid wollte der 34-jährige nach links in die Straße "Wegscheid" abbiegen. Nach dem derzeitigen Sachstand übersah er dabei den Vorrang einer 32-jährigen Autofahrerin, die aus Rich-tung Medinghovener Straße kommend auf der K 12 unterwegs war und stieß mit ihr zusammen.

Bei dem Unfall wurden die 32-jährige Fahrerin und ihr 57-jähriger Beifahrer verletzt. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt wurden sie mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Zwei im Auto der Frau befindliche Kinder, darunter ein Säugling, blieben unverletzt.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Die Kreuzung wurde für die Dauer der Rettungsarbei-ten und Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

