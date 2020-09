Polizei Bonn

POL-BN: Kellereinbruch in Bonn-Beuel - Hochwertige Rennräder entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 05.09.2020, gegen 21:00 Uhr, und dem 07.09.2020, gegen 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei hochwertige Rennräder aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses auf der Steinerstraße in Bonn-Beuel: Nach den bisherigen Feststellungen gelangten die Unbekannten zunächst in das Treppenhaus - von dort aus suchten sie den Kellerbereich auf, in dem mehrere Fahrräder abgestellt waren. Die Diebe entwendeten hier zwei Rennräder

der Marke Canyon Inflite in der Farbe türkis bzw. schwarz im Gesamtwert von rund 3.000 Euro.

Darüber hinaus entwendeten die Unbekannten ein im Keller abgelegtes Laptop - aus diesem war jedoch die Festplatte ausgebaut, da zur Entsorgung bestimmt war. Die Unbekannten entfernten sich schließlich mit ihrer Beute unerkannt vom Ort des Geschehens.

Nach erfolgter Tatortaufnahme hat das zuständige KK 35 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

