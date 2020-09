Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lannesdorf: Zwei Tatverdächtige nach Raub in Supermarkt ermittelt

Bonn (ots)

Am vergangenen Donnerstag (03.09.2020) überfielen zwei unbekannte Männer einen Supermarkt an der Ellesdorfer Straße in Bonn-Lannesdorf (siehe dazu unsere Meldung vom 04.09.2020, 12:41 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4697839).

Nach ersten Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 32 stellte sich ein 17-jähriger Tatverdächtiger am Freitagabend in Begleitung seiner Erziehungsberechtigten bei der Polizei. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte auch der zweite Tatverdächtige, ein 18-jähriger Mann, identifiziert werden. Gegen beide wird nun weiter ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell