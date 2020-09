Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Verdacht des Fahrraddiebstahls - 58-Jähriger vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am frühen Montagmorgen (07.09.2020) die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls aufgenommen. Gegen 00:35 Uhr hatte eine aufmerksame Zeugin Sägegeräusche aus Richtung des Klufterplatzes wahrgenommen und im Anschluss beobachtet, wie sich zwei Männer an einem Fahrrad zu schaffen machten. Kurz darauf gingen beide mit dem Rad davon. Beamten der Polizeiwache Bad Godesberg gelang es, die beiden Männer mit dem Fahrrad in Tatortnähe zu stellen. Die Überprüfung der beiden Männer (33 und 58) ergab, dass beide der Polizei bekannt sind. Bei dem 58-Jährigen fanden die Beamten außerdem eine Sturmhaube, eine Eisensäge und weiteres Werkzeug. Da der Mann derzeit auch ohne festen Wohnsitz ist, wurde er vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Der 33-Jährige wurde nach der Feststellung seiner Personalien wieder entlassen. Gegen beide ermittelt nun das Kriminalkommissariat 37.

