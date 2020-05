Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Schwere Verkehrsunfall auf der B 525 Nordvelener Straße

Velen (ots)

Donnerstag, 21.05.2020, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 54jähriger Pkw-Fahrer aus Coesfeld die B 525 Nordvelener Straße aus Südlohn kommend in Fahrrichtung Gescher. An einem kreuzenden Wirtschaftsweg (Nähe der Abzweigung zur K 15) kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 86jährigen Radfahrer aus Gescher, der die B 525 in Fahrtrichtung Stadlohn überqueren wollte. Der 86jährige Radfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verbracht. Es besteht Lebensgefahr. Die B 525 war für die Unfallaufnahme bis 18:00 Uhr gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000,- Euro.

