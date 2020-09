Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Nordstadt: Polizei bittet nach Wohnungseinbruch um Hinweise

Bonn (ots)

Für die Morgenstunden des 08.09.2020 registrierte die Bonner Polizei einen Wohnungseinbruch auf dem Heinrich-Böll-Ring in der Bonner Nordstadt: In dem kurzen Zeitraum zwischen 07:50 und 08:15 Uhr gelangte(n) der/die Unbekannte(n) zunächst in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Nach der Spurenlage verschafften sie sich durch das gewaltsame Aufhebeln der Wohnungstüre Zugang in die Räume, die sie dann - vor der Rückkehr der Bewohner gegen 08:15 Uhr - bereits verlassen hatten. Zu Art und Umfang des möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell