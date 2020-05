Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Räuber in die Flucht geschrien

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen (24. Mai, 8:50 Uhr) an der Claubergstraße - Höhe Lenzmannstraße - eine 46-jährige Frau mit einem Messer bedroht und wollte sie so zwingen, ihr Bargeld herauszugeben. Die Duisburgerin schrie laut um Hilfe und ließ sich auf den Boden fallen. Dabei blieb sie unverletzt. Der etwa 25 bis 28 Jahre alte Unbekannte rannte daraufhin ohne Beute in Richtung Hauptbahnhof. Er ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und trug zur Tatzeit ein helles Cap, eine schwarze Sweatjacke mit Kapuze und eine Jogginghose. Die Kripo bittet um Hinweise: Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

