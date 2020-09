Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Vierzehn Einbruchsversuche - Unbekannte scheiterten

Bonn (ots)

An insgesamt vierzehn Haustüren fanden Anwohner der Arndtstraße, Johannes-Henry-Straße, Kaiserstraße, Niebuhrstraße und Weberstraße in der Bonner Südstadt am Dienstagvormittag (08.09.2020) Beschädigungen vor. Unbekannte hatten nach bisherigen Feststellungen im Zeitraum zwischen Montagabend und dem Entdeckungszeitpunkt versucht, die Türen aufzuhebeln und in die Häuser zu gelangen. Dies gelang allerdings in keinem Fall.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 34 in Verbindung zu setzen. Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen.

