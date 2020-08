Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Coesfeld (ots)

Ohne Bremse, ausreichendes Licht und Versicherungsschutz befuhr am Montag (24.8.)gegen fünf Uhr ein 22-jähriger Coesfelder die Borkener Straße. Polizisten fiel der junge Mann in Rahmen einer Verkehrskontrolle zunächst aufgrund des fehlenden Versicherungskennzeichens auf. Bei einer genaueren Kontrolle stellten sie weiterhin fest, dass der Scooter keine ausreichende Beleuchtungseinrichtung und auch keine Bremse am Lenker besaß. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz und untersagten die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug.

