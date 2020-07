Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Diebe entwenden zwei Gastronomieschirme in der Stader Innenstadt, Einbrecher in Stader TEDI-Markt

Stade (ots)

1. Unbekannte Diebe entwenden zwei Gastronomieschirme in der Stader Innenstadt

Bisher unbekannte Diebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Stader Innenstadt am Fischmarkt zwei dort mit Kabelbindern am Brückengeländer festigte Gastronomiesonnenschirme abgeschnitten und entwendet. Die beiden cremefarbenen Schirme haben einen Durchmesser von 2,5 Meter. Der angerichtete Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Schirmdiebe oder den Verbleib des Diebesgutes bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Einbrecher in Stader TEDI-Markt

Bisher unbekannte Täter in der vergangenen Nacht in Stade in der Straße "Am Lohberg" nach dem Zerstören der Eingangstür mit einem Gullydeckel in das Innere des dortigen TEDI-Marktes eingedrungen.

Aus dem Büro konnten der oder die Einbrecher dann einen Tresor entwenden und anschließend damit unerkannt flüchten.

Der hier angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell