Scheibe an Auto gegeschlagen - Beutel gestohlen

Coesfeld (ots)

Schon wieder haben Unbekannte die Scheibe eines Autos eingeschlagen und einen im Auto abgelegten Beutel gestohlen. Das Auto war auf einem Parkplatz am Kanal abgestellt.

In den vergangenen Tagen kam es im Kreis Coesfeld zu mehreren ähnlichen Diebstählen. In allen Fällen schlugen Unbekannte Scheiben an Autos ein, die auf Prakplätzen in der Nähe von Naherholungsgebieten geparkt waren.

In diese Fall handelte es sich bei dem Diebesgut glücklichweise lediglich um Gegenstände im Gesamtwert von ca. 10 Euro. Der Diebstahl ereignete sich am Sonntag im Zeitraum von 12.00 bis 12.50 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

