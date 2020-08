Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Marktstraße

Raub wegen einer Zigarette - Zeugen dringend gesucht!

Coesfeld (ots)

Weil er die Frage nach einer Zigarette verneinte, schlugen zwei unbekannte Täter am 22.08.2020 (Samstag) gegen 17.50 Uhr solange auf einen 18-jährigen Dülmener auf der Marktstraße in Dülmen ein bis dieser am Boden lag. Sie entwendeten die Zigaretten aus seiner Brusttasche und flüchteten danach in Richtung Overbergstraße. Sein Freund, mit der er zuvor friedlich auf der Parkbank gesessen hatte, blieb von den Schlägen verschont.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Flucht und konnte den Tätern bis zur Overbergstraße in Richtung der Paul-Gerhard-Schule folgen. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: - männlich - ca. 16-17 Jahre alt - ca. 170cm groß - korpulente Statur - dunkle kurze Haare - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt

2. Person: - männlich - 16-17 Jahre alt - ca. 180cm groß - schmale Statur - dunkle Haare - bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einer schwarzen Bomberjacke und einem Basecap.

Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

