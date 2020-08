Polizei Coesfeld

POL-COE: Diebstahl von Elektroschrott in Billerbeck, Massonneaustr.

Coesfeld (ots)

Am So., 23.08.20, 18.30 Uhr, wurde die Polizei nach Billerbeck gerufen, da sich dort eine Person in einem Container befinden soll und nicht mehr allein herauskommen würde. Am Einsatzort wurde tatsächlich eine Person in einem Container für metallische und elektrische Gegenstände festgestellt. Der junge Mann stieg offensichtlich in diesen Container, um dort Gegenstände herauszuholen und zu entwenden und kam nicht mehr heraus. Mit Hilfe der Feuerwehr Billerbeck konnte der Mann schließlich befreit werden. Bei der Suche nach seinen Ausweispapieren wurden zwei weitere Personen mit einem PKW auf dem Parkplatz der Fa. Krause festgestellt. In diesem PKW befand sich schon weiteres Diebesgut aus dem Container. Da die Personalien des jungen Mannes nicht feststehen, wurde er zur Identitätsfeststellung mit zur Wache nach Coesfeld genommen. Gegen die drei Personen wird nun eine Diebstahlsanzeige gefertigt.

