Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Zweibrücken (ots)

Eine Unsitte, die schon seit Jahren in unschöner Regelmäßigkeit festzustellen ist, hat auch in diesem Jahr wieder einen hohen Sachschaden verursacht: Im Zeitraum vom 05.06.2020, 12:00 Uhr bis 07.06.2020,12:00 Uhr, haben unbekannte Täter aus insgesamt sieben Blumenkästen in der Saarlandstraße, die am westlichen Geländer der Brücke über den Schwarzbach angebracht sind, zahlreiche Blumen herausgerissen und auf den Boden geworfen. Dem Umweltbetrieb der Stadt Zweibrücken ist dadurch ein Schaden von ca. 1.000 EUR entstanden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



