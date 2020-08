Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Verkehrsunfall, Radfahrer leicht verletzt

Coesfeld (ots)

Am Fr., 21.08.20, befuhr eine 64jährige Fahrzeugführerin aus Oer-Erkenschwick mit ihrem Pkw gegen 17:00 Uhr die L 550 in Havixbeck in Fahrtrichtung Süd.

Als sie beabsichtigte rechts in die Billerbecker Straße abzubiegen, übersah sie einen kreuzenden 56jährigen Radfahrer aus Selm.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde.

An Pkw und Trekkingrad entstand leichter Sachschaden.

