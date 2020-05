Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs - Verfahren gegen 20-jährigen Pkw-Fahrer und Insassen eingeleitet - Beamte stellen außerdem Betäubungsmittel und einen Teleskopschlagstock sicher

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 25.05.2020 kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Wilhelmshaven in der Heppenser Straße gegen 21.00 Uhr einen Pkw, der mit drei männlichen Personen besetzt war. Vorausgegangen war die Feststellung, dass der Fahrzeugführer sowie ein weiterer Insasse keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Bei der Kontrolle trafen die Beamten auf einen 20-jährigen Fahrzeugführer, einen 21-jährigen Beifahrer und einen weiteren auf der Rückbank befindlichen 25-Jährigen. Alle Insassen sind in Wilhelmshaven wohnhaft. Während der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug wahr. Die Durchsuchung des Fahrzeuges führte schließlich zum Auffinden und Sicherstellung eines Teleskopschlagstockes, eines Behältnisses mit Blüten einer Cannabispflanze sowie Tabletten eines verschreibungspflichtigen Schmerzmittels. Im Rahmen der Kontrolle geriet der Fahrzeugführer außerdem unter Verdacht unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten, die Weiterfahrt untersagten und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiteten. Gegen die weiteren Insassen wurden Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und gegen den 25-Jährigen zudem ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

