Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in Verbrauchermarkt in der Börsenstraße - Polizei nimmt 19-Jährigen vorläufig fest - Haftbefehl seitens der Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 26.05.2020, erhielt die Polizei in Wilhelmshaven gegen 01:16 Uhr Kenntnis von einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Börsenstraße Ecke Mellumstraße. Die eingesetzten Beamten des Einsatz- und Streifendienstes in Wilhelmshaven stellten am Objekt zunächst eine aufgehebelte Tür fest und konnten im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme im Inneren des Marktes eine männliche Person feststellen, die sich im Kassenbereich aufhielt. Der Ansprache der Beamten, stehen zu bleiben, folgte die Person nicht und bewegte sich weiterhin im Objekt, wodurch optischer sowie akustischer Alarm ausgelöst wurde. Nach Hinzuziehung der Diensthundführer begaben sich die Beamten in den Markt und konnten die Person, bei der es sich um einen 19-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz handelt, antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung der Person stellten die Beamten in der Kleidung Diebesgut aus dem Markt sicher. Da der 19-Jährige unter dem Alkohol- und Drogeneinfluss zu stehen schien, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde zudem beim Amtsgericht in Wilhelmshaven ein Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gestellt. Die Vorführung ist für den heutigen Tag vorgesehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell