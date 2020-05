Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Freilaufende Rinder in Varel - Unbekannte entwendete ein Weidezaungerät, wodurch die Tiere den Zaun überwinden konnten

Varel (ots)

Am späten gestrigen Sonntagabend wurde die Polizei gegen 23:30 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Neudorfer Straße mehrere Rinder frei herumlaufen würden. Durch die eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass die Rinder von einer nah gelegenen Weide stammten. Hier konnten sie gefahrlos den Zaun überwinden, da ein dort befindliches Weidezaungerät entwendet worden war. Täterhinweise wurden nicht erlangt. Die Rinder konnten mit dem Tierhalter zurück auf die Weide getrieben werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 entgegen.

